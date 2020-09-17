  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    411 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]

    طشقند، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

    ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 609 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 49 ألفا و385 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 11 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 411 شخص.

    يتم علاج 3500 شخص في المستشفيات، منهم 469 في حالة حرجة.

    تعافى 45 الفا و474 مصاب تمام وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :411 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎١]
    حوالي 45 ألف و153 إصابة بكورونا في قيرغيزستان
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]
    ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مرة أخرى في جورجيا
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٥‎]
    ارتفاع حصيلة ضجايا كوفيد 19 في العالم الى 945 ألف و320 شخص
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٦]
    إصابة 303 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    411 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان