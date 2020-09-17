411 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان

طشقند، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 609 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 49 ألفا و385 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 11 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 411 شخص.

يتم علاج 3500 شخص في المستشفيات، منهم 469 في حالة حرجة.

تعافى 45 الفا و474 مصاب تمام وترخصوا.