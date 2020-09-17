ارتفاع حصيلة ضجايا كوفيد 19 في العالم الى 945 ألف و320 شخص

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 6 آلاف و232 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى أكثر من 945 الف و320 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 308 الف و318 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 30 مليونا و49 ألفا و278 شخص.

وتعافى أكثر من 21 مليونا و814 ألف و429 مصاب تماما. ويخضع 7 ملايين و289 ألف و529 مريض للعلاج و61 ألفا و247 مصاب في حالة حرجة.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 6 ملايين و828 الف و301 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (5 ملايين و118 الف و253 شخص) والبرازيل (4 ملايين و421 ألف و686 شخص) وروسيا (مليون و85 الفا و281 شخص) وبيرو (744 الف و400 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 201 ألف و348 شخص. تم تسجيل 134 ألف و174 حالة وفاة في البرازيل و83 ألفا و230 حالة في الهند و71 ألفا و978 شخص في المكسيك و41 ألفا و628 شخص في المملكة المتحدة.