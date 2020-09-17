ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مرة أخرى في جورجيا

تبيليسي، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 179 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 2937 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 6 آلاف و633 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

وتوفي 19 مصابا في جميع انحاء البلد وتعافى 1422 مصاب من الوباء.