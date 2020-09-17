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    حوالي 45 ألف و153 إصابة بكورونا في قيرغيزستان

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎١]

    بشكيك، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 81 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 45 الفا و153 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 3 آلاف و185 موظف.

    في الوقت الحاضر، يتم علاج 1788 شخص في مستشفيات البلاد.

    خلال الوباء، تم تسجيل 16 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين النساء الحوامل.

    AZERTAG.AZ :حوالي 45 ألف و153 إصابة بكورونا في قيرغيزستان
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