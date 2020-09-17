انخفاض الصادرات من الشاي
AzerTAg.az
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
صدرت 902.24 طن من الشاي من البلد خلال 8 أشهر.
قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 6.2 مايون دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 966.66 طن من الشاي بقيمة 6.2 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٥]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٤]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١١]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
١٤.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٤٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٧]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢٥]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١١]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
١٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٧]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٨]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٤٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك