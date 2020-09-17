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    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الشاي

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    صدرت 902.24 طن من الشاي من البلد خلال 8 أشهر.

    قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 6.2 مايون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 966.66 طن من الشاي بقيمة 6.2 مليون دولار.

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