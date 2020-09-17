باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) صدرت 902.24 طن من الشاي من البلد خلال 8 أشهر. قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 6.2 مايون دولار. يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 966.66 طن من الشاي بقيمة 6.2 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : انخفاض الصادرات من الشاي

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