عقد اجتماع اللجنة البرلمانية للثقافة

باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

تعقد اللجنة البرلمانية للثقافة اجتماعا أولا لها بالدورة الخريفية في 17 سبتمبر اليوم ويتضمن جدول أعمال الاجتماع 3 مسائل.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع يستمع كذلك إلى تقرير حول الأعمال المنفذة خلال فترة الدورتين الربيعية وغير الاعتيادية لعام 2020م لدى اللجنة الثقافية.

ثم ينظر الاجتماع في مشروع خطة عمل للدورة الخريفية لعام 2020م للجنة.

وسيتم التعليق خلال المناقشات على المسائل الملحة أيضا.