عشق آباد، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أقيم في 16 سبتمبر في تركمانستان ملتقى إعلامي دولي. أفادت وكالة أذرتاج ان الملتقى نظم بمناسبة مرور 25 عاما على اعتراف الحياد التركماني دوليا. أقيم الملتقى الإعلامي الدولي عبر الاتصال المرئي بمشاركة الساسة الشهيرين ورؤساء وسائل الاعلام الأجنبية المعتمدة في تركمانستان وممثليها. كما شارك في المنتدى ممثل وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (أذرتاج). أكد المتحدثون في المنتدى على الوضع المحايد الدائم للبلاد وأشاروا إلى السياسة الخارجية الناجحة والفعالة لتركمانستان.

AZERTAG.AZ : عقد ملتقى إعلامي دولي في تركمانستان

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