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    أذربيجان: تسجيل 119 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و140 حالة شفاء ووفاة شخصين

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 119 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 140 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 38 ألفا و777 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 36 الفا و289 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 571 مريض ويستمر علاج 1917 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و35 ألف و286 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 119 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و140 حالة شفاء ووفاة شخصين
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