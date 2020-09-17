باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "شاه دنيز" البحري الأذربيجاني 129 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 29 مليون طن من المكثفات حتى الآن. أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الأكاديمي خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار). قال إن اكتشاف حقل "شاه دنيز" العملاق باحتياطيات تبلغ 1.2 تريليون متر مكعب من الغاز و240 مليون طن من المكثفات في عام 1999 والتنفيذ الناجح لمشروع الغاز "شاه دنيز" قدم أذربيجان للعالم كدولة تصدر كميات كبيرة من الغاز.

AZERTAG.AZ : استخرج 129 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 29 مليون طن من المكثفات حتى الآن من حقل "شاه دنيز"

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