عقد المؤتمر الافتراضي الخريفي لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية في "عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19: التغيرات والفرص"

باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

يعقد المؤتمر الخريفي عبر الاتصال المرئي المكرس لموضوع "عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19: التغيرات والفرص" لتحالف وكالات الانباء الأوروبية ايانا في 17 سبتمبر.

أفادت أذرتاج أن عقد المؤتمر كان مخططا مسبقا في عاصمة أوكرانيا كييف ولكن مجلس إدارة ايانا قرر تنظيم المؤتمر افتراضيا بسبب الجائحة.

وحضر المؤتمر رئيس ايانا المدير التنفيذي العام لوكالة دبا الألمانية بيتر كروبش والأمين العام للتحالف الكساندر جيبوي والمدير التنفيذي العام لوكالة برس اسوسيشن البريطانية كلايف مارشال ورئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف والنائب الأول للمدير العام لوكالة تاس الروسية ميخائل غوسمان والمديرة العامة لوكالة أتا الألبانية ارميلا كراسنيجي وكذلك مندوبون عن وكالتي الاناضول التركية وفرنس برس وآخرون.

وافتتح المؤتمر المدير العام للوكالة الأوكرانية الكساندر خارتشينكو بعرض فيديو طريف من مدينة كييف. ثم أشار إلى أن التحديات التي اثارتها عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قد ساقت الاعلام والصحافة إلى تغيرات إيجابية واعتمد على نماذج ملموسة.

ولفت رئيس ايانا بيتر كروبش إلى أن الخبر الصحيح وذا الجودة ظهرت حاجة خاصة إليه خلال فترة الجائحة مؤكدا أن الطلب بوكالات الانباء في المجتمعات قد ازداد.

ثم تبادل مشاركون في المؤتمر تجارب وخبرات في تنظيم الفعالية ومجال انتاج الخبر في ظروف الجائحة.

ويواصل المؤتمر اعماله في الأسابيع القادمة.