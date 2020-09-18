مقترحات الشباب الاذربيجانيين ستنعكس في وثائق الامم المتحدة

باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج

نظمت مؤسسة الشباب لأذربيجان ومكتب الأمم المتحدة في أذربيجان حواراً حول التعليم في إطار "مبادرة الأمم المتحدة 75".

أبلغت المؤسسة وكالة أذرتاج أن أكثر من 40 ناشطاً شاباً، بما في ذلك، الأشخاص ذوو الإعاقة شاركوا في الحدث عبر الإنترنت وناقشوا التحديات التي يواجهونها في التعليم أثناء الوباء وطرق مواجهتها.

شدد المشاركون على أهمية جعل التعليم في متناول جميع الشباب وتحسين القاعدة التكنولوجية والمعدات في هذا المجال وخلق فرص متكافئة للجميع، وكذلك زيادة فرص العمل للشباب ذوي الإعاقة وقدموا اقتراحات للعمل على المستويين المحلي والعالمي.

وأشير إلى أن الأفكار والمقترحات التي تم التعبير عنها خلال هذه الحوارات ستسهم في إعداد الوثيقة العالمية "رؤية 2045" والتي تعد أحد أهداف "مبادرة الأمم المتحدة 75".

بالإضافة إلى الاجتماعات، يمكن للجميع المشاركة في استطلاع رأي عالمي أطلق في إطار "مبادرة الأمم المتحدة 75" والتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم للمستقبل: https://un75.online/?lang=aze