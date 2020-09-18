البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 سبتمبر أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 18 سبتمبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0226
أورو EUR 1 2.0142
دولار أسترالي AUD 1 1.2438
روبل بلاروس BYN 1 0.6605
ريال برازيلي BRL 1 0.3245
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.105
كرون دنماركي DKK 1 0.2707
لاري جورجي GEL 1 0.5296
روبي هندي INR 1 0.0232
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2917
دينار الكويت KWD 1 5.5605
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4116
بيسو المكسيك MXN 1 0.0813
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0991
كرون النرويج NOK 1 0.1879
زلوتي بولندا PLN 1 0.452
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4038
دولار سنغافورة SGD 1 1.2534
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0585
ليرة تركيا TRY 1 0.2251
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0604
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1539
كرون التشيك CZK 1 0.0754
يوان الصين CNY 1 0.2516
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2029
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4963
كرون السويد SEK 1 0.1937
فرنك سويسرا CHF 1 1.8713
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1464
ليرة لبنان LBP 100 0.1127
ين اليابان JPY 100 1.6219
بيسو تشيلي CLP 100 0.2227
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115
ريال إيران IRR 100 0.004
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