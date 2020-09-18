باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 18 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0226 أورو EUR 1 2.0142 دولار أسترالي AUD 1 1.2438 روبل بلاروس BYN 1 0.6605 ريال برازيلي BRL 1 0.3245 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.105 كرون دنماركي DKK 1 0.2707 لاري جورجي GEL 1 0.5296 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2917 دينار الكويت KWD 1 5.5605 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4116 بيسو المكسيك MXN 1 0.0813 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0991 كرون النرويج NOK 1 0.1879 زلوتي بولندا PLN 1 0.452 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219 روبل روسي RUB 1 0.0227 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4038 دولار سنغافورة SGD 1 1.2534 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0585 ليرة تركيا TRY 1 0.2251 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0604 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1539 كرون التشيك CZK 1 0.0754 يوان الصين CNY 1 0.2516 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2029 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4963 كرون السويد SEK 1 0.1937 فرنك سويسرا CHF 1 1.8713 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1464 ليرة لبنان LBP 100 0.1127 ين اليابان JPY 100 1.6219 بيسو تشيلي CLP 100 0.2227 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده