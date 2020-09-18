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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٤٨]

    باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 سبتمبر أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 18 سبتمبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0226

    أورو EUR 1 2.0142

    دولار أسترالي AUD 1 1.2438

    روبل بلاروس BYN 1 0.6605

    ريال برازيلي BRL 1 0.3245

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.105

    كرون دنماركي DKK 1 0.2707

    لاري جورجي GEL 1 0.5296

    روبي هندي INR 1 0.0232

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2917

    دينار الكويت KWD 1 5.5605

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4116

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0813

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0991

    كرون النرويج NOK 1 0.1879

    زلوتي بولندا PLN 1 0.452

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4038

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2534

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0585

    ليرة تركيا TRY 1 0.2251

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0604

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1539

    كرون التشيك CZK 1 0.0754

    يوان الصين CNY 1 0.2516

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2029

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4963

    كرون السويد SEK 1 0.1937

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8713

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1464

    ليرة لبنان LBP 100 0.1127

    ين اليابان JPY 100 1.6219

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2227

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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