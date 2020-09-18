البرنامج الأولي للألعاب الأوروبية الثالثة يشمل 24 نوعاً للرياضة

باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج

يتضمن البرنامج التمهيدي للألعاب الأوروبية لعام 2023 والمقرر عقدها في مدينة كراكوف البولندية 24 نوعاً للرياضة.

تفيد أذرتاج استنادا إلى وكالة "تاس" أنه ستجري المباريات في أنواع الرياضة التالية: الرمي بالقوس والسباحة المتزامنة وكرة الريشة، وكرة السلة - 3 × 3 وكرة اليد الشاطئية ورقص البريك والتجديف (التجديف بالكاياك والتجديف والزورق سلالوم) وسباق الدراجات (BMX على الطريق السريع) والمبارزة والجمباز والجودو والكاراتيه والخماسي الحديث والجري الجبلي والريغبي 7 والرماية والقفز من المقفز (الصيف) ورياضة التسلق وتنس الطاولة والترياتلون، الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال.

من الجدير بالذكر أن الألعاب الأوروبية الأولى أقيمت في باكو عام 2015 والثانية في العام الماضي في مينسك ببيلاروس. من المقرر عقد الألعاب الأوروبية الثالثة في الفترة من 9 إلى 24 يونيو 2023.