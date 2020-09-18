  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    نائب وزير خارجية روسيا يناقش الوضع حول نزاع قاره باغ الجبلية مع السفير الأمريكي في البلاد

    ١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٤٥‎]

    موسكو، 18 سبتمبر، أذرتاج

    ناقش نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو تسوية نزاع قاره باغ الجبلية مع السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان.

    تفيد أذرتاج أنه في 17 سبتمبر جرت المكالمة الهاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو والسفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان بمبادرة من الجانب الأمريكي.

    وخلال المكالمة، تم إيلاء اهتمام خاص للأحداث الأخيرة في بيلاروس وكذلك الوضع مع تسوية نزاع قاره باغ الجبلية.

    وجاء في المعلومات الصادرة عن المكتب الصحفي: إن "الجانب الروسي شدد على عدم جواز أي تدخل في العملية السياسية الداخلية ومحاولات زعزعة الاستقرار وقبول خدمات الوساطة الأحادية من الخارج. أشير إلى آفاق مبادرة تنفيذ الإصلاح الدستوري الهادفة إلى تحرير النظام السياسي في بيلاروس وإشراك ممثلي المجتمع المدني والتجمعات العمالية ودوائر الأعمال في هذه العملية.

    AZERTAG.AZ :نائب وزير خارجية روسيا يناقش الوضع حول نزاع قاره باغ الجبلية مع السفير الأمريكي في البلاد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
    بحث آفاق العلاقات الاقتصادية بين العراق وأذربيجان
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]
    عقد المؤتمر الافتراضي الخريفي لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية في "عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19: التغيرات والفرص"
    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٤]
    بيان الطائفة الأذربيجانية لإقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني
    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٠]
    الاستيطان غير الشرعي ليس فقط بانتهاك للقانون، بل أنه جريمة أيضاً
    نائب وزير خارجية روسيا يناقش الوضع حول نزاع قاره باغ الجبلية مع السفير الأمريكي في البلاد