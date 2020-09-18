نائب وزير خارجية روسيا يناقش الوضع حول نزاع قاره باغ الجبلية مع السفير الأمريكي في البلاد

موسكو، 18 سبتمبر، أذرتاج

ناقش نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو تسوية نزاع قاره باغ الجبلية مع السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان.

تفيد أذرتاج أنه في 17 سبتمبر جرت المكالمة الهاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو والسفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وخلال المكالمة، تم إيلاء اهتمام خاص للأحداث الأخيرة في بيلاروس وكذلك الوضع مع تسوية نزاع قاره باغ الجبلية.

وجاء في المعلومات الصادرة عن المكتب الصحفي: إن "الجانب الروسي شدد على عدم جواز أي تدخل في العملية السياسية الداخلية ومحاولات زعزعة الاستقرار وقبول خدمات الوساطة الأحادية من الخارج. أشير إلى آفاق مبادرة تنفيذ الإصلاح الدستوري الهادفة إلى تحرير النظام السياسي في بيلاروس وإشراك ممثلي المجتمع المدني والتجمعات العمالية ودوائر الأعمال في هذه العملية.