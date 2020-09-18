رئيس الوزراء: لن يطبق نظام الحجر الصحي الصارم في جورجيا

باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج

قال جيورجي قاخاريا إن الحكومة لن تطبق نظام الحجر الصحي الصارم وسائر القيود على أراضي البلد رغم تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا.

أفادت أذرتاج عن قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي قوله إن بعضا من القيود المحلية يمكن أن تكون بسبب الجائحة ولكن القيود الصارمة والمنظمة لن تكون.

وأضاف أن الأولوية بالنسبة للحكومة هي استعادة الاقتصاد السريعة وحماية صحة المواطنين حاليا وسنعمل مع علماء الأوبئة من اجل الحيلولة دون انتشار الفيروس وتنمية الاقتصاد.

عزيزوف مراسل أذرتاج