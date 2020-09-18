باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج خسر نفطجي باكو أمام ضيفه غلاطة سراي إسطنبول بهدف مقابل ثلاثة أهداف في المرحلة الثانية من تصفيات دوري أوروبا لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة نظمت على ملعب باكو الأولمبي. وسجل هدف صاحب الأرض مامادو ورد عليه دياجنه مرتين ولوينداما. وبهذه الخسارة خرج نفطجي من بطولة دوري أوروبا.

AZERTAG.AZ : نفطجي خارج دوري أوروبا بعد الهزيمة امام غلاطة سراي – تقرير مصور

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