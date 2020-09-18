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    أذربيجان تشارك في مسابقة الأغنية اليورو فيجن عام 2021م

    ١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]

    باكو، 18 سبتمبر، أذرتاج

    تم التصديق على مشاركة أذربيجان في مسابقة الاغنية اليورو فيجن عام 2021م المقرر تنظيمها العام القادم بمدينة روتردام في مملكة ندرلاند.

    قالت شركة بث التلفزيون العامة والراديو في بيان إن أذربيجان تشارك في المسابقة الاغنية المنظمة فترة 18-22 مايو عام 2021م من قبل "أفندي".

    وحقوق البث الرسمي في أذربيجان للمسابقة تخص بالشركة المذكورة ورئيس الوفد الأذربيجاني لمسابقة الاغنية اليوروفيجن 2021م الملحن عيسى ملِكوف.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك في مسابقة الأغنية اليورو فيجن عام 2021م
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