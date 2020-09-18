بحث آفاق العلاقات الاقتصادية بين العراق وأذربيجان

بغداد، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى القائم بالاعمال في سفارة أذربيجان لدى العراق نسير محمدوف مع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري ورجال أعمال محليين.

أفادت وكالة اذرتاج انه خلال اللقاء ناقش الطرفان آفاق العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

قال محمدوف ان أذربيجان تبدي أهمية خاصة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع العراق. وقدم معلومات مفصلة عن الإصلاحات المنفذة في البلاد لتنويع الاقتصاد. أشار الى ان القطاع غير النفطي يتطور في أذربيجان.

وقال الدبلوماسي إن أذربيجان لديها القدرة على تصدير المنتجات الزراعية إلى العراق. يتمتع البلدان بإمكانيات كبيرة لتوسيع العلاقات في السياحة والبناء وغيرها من المجالات. تُعرف أذربيجان كمركز نقل استراتيجي بين أوروبا وآسيا، وتخدم البنية التحتية الحديثة التي أنشئت في اطار الإصلاحات الاقتصادية القوية الجارية في البلد زيادة النشاط الاقتصادي، وخلقت ظروفا مناسبا للتنمية الاقتصادية المستدامة.

قدم القائم بالأعمال معلومات مفصلة عن ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وخطوط أنابيب النفط "باكو - تبيليسي – جيهان" والغاز "باكو - تبيليسي – أرضروم" وخط سكة حديد "باكو - تبليسي – قارس" وخطوط أنابيب الغاز "تاب" و"تاناب" ذات الأهمية الدولية.

أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري عن عزمه على تطوير العلاقات التجارية الثنائية وقال إنهم مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه. وأكد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات والمشاريع الاستثمارية من أجل إقامة علاقات فاعلة ومثمرة بين البلدين. وقال إن العراق لديه إمكانات عالية لأنشطة مشتركة في الزراعة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكيمياء والمعادن والسياحة.

وأعرب رؤساء الشركات العراقية ورجال الأعمال المحليون المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم في زيارة بلادنا.