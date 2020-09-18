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    زلزال بقوة 4.5 درجاة يضرب ملاطية التركية

    ١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]

    أنقرة، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر محافظة حكيم خان لولاية ملاطية التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزل وقع في الساعة 09:54 بالتوقيت المحلي، على عمق 7.21 كم تحت الأرض.

    ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.5 درجاة يضرب ملاطية التركية
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