زلزال بقوة 4.5 درجاة يضرب ملاطية التركية

أنقرة، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر محافظة حكيم خان لولاية ملاطية التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزل وقع في الساعة 09:54 بالتوقيت المحلي، على عمق 7.21 كم تحت الأرض.

ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.