زلزال بقوة 4.5 درجاة يضرب ملاطية التركية
AzerTAg.az
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
أنقرة، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر محافظة حكيم خان لولاية ملاطية التركية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزل وقع في الساعة 09:54 بالتوقيت المحلي، على عمق 7.21 كم تحت الأرض.
ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.
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