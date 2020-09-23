أذربيجان: تسجيل 146 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و173 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 146 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 173 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 39 ألفا و524 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 37 الفا و122 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 580 مريض ويستمر علاج 1822 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و73 ألفا و255 فحص طبي.