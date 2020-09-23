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    جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

    ٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]

    باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

    اتضح جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم للمحترفين.

    أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة تنظم خلال 3 أيام.

    25 سبتمبر، الجمعة

    سومغايت – قراباغ، ملعب كاتبال بنك ارينا، سومغايت،

    26 سبتمبر، السبت

    صبائل باكو – صباح باكو، ملعب أسكو أرينا، باكو

    كشلة باكو – زيرة باكو، ملعب أسك أرينا، باكو

    27 سبتمبر، الاحد

    نفطجي باكو – غابالا، ملعب دالغا ارينا، باكو

    ت

    الأندية

    ل

    ف

    ت

    خ

    هـ

    ن

    1

    صباح

    3

    2

    0

    1

    5-2

    6

    2

    سومغايت

    3

    2

    0

    1

    4-2

    6

    3

    نفطجي

    3

    2

    0

    1

    4-4

    6

    4

    كشله

    3

    1

    2

    0

    1-0

    5

    5

    قراباغ

    3

    1

    1

    1

    3-2

    4

    6

    زيرة

    3

    1

    1

    1

    3-4

    4

    7

    غابالا

    3

    0

    2

    1

    1-4

    2

    8

    صبائل

    3

    0

    0

    3

    3-6

    0

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم
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