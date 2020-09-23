جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج
اتضح جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم للمحترفين.
أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة تنظم خلال 3 أيام.
25 سبتمبر، الجمعة
سومغايت – قراباغ، ملعب كاتبال بنك ارينا، سومغايت،
26 سبتمبر، السبت
صبائل باكو – صباح باكو، ملعب أسكو أرينا، باكو
كشلة باكو – زيرة باكو، ملعب أسك أرينا، باكو
27 سبتمبر، الاحد
نفطجي باكو – غابالا، ملعب دالغا ارينا، باكو
|
ت
|
الأندية
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
هـ
|
ن
|
1
|
صباح
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-2
|
6
|
2
|
سومغايت
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-2
|
6
|
3
|
نفطجي
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-4
|
6
|
4
|
كشله
|
3
|
1
|
2
|
0
|
1-0
|
5
|
5
|
قراباغ
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-2
|
4
|
6
|
زيرة
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-4
|
4
|
7
|
غابالا
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-4
|
2
|
8
|
صبائل
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-6
|
0
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