باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج اتضح جدول مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم للمحترفين. أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة تنظم خلال 3 أيام. 25 سبتمبر، الجمعة سومغايت – قراباغ، ملعب كاتبال بنك ارينا، سومغايت، 26 سبتمبر، السبت صبائل باكو – صباح باكو، ملعب أسكو أرينا، باكو كشلة باكو – زيرة باكو، ملعب أسك أرينا، باكو 27 سبتمبر، الاحد نفطجي باكو – غابالا، ملعب دالغا ارينا، باكو ت الأندية ل ف ت خ هـ ن 1 صباح 3 2 0 1 5-2 6 2 سومغايت 3 2 0 1 4-2 6 3 نفطجي 3 2 0 1 4-4 6 4 كشله 3 1 2 0 1-0 5 5 قراباغ 3 1 1 1 3-2 4 6 زيرة 3 1 1 1 3-4 4 7 غابالا 3 0 2 1 1-4 2 8 صبائل 3 0 0 3 3-6 0

AZERTAG.AZ : جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

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