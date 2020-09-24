جوناي أفندييفا: أجرينا أبحاثاً حول المعالم الاذربيجانية التاريخية المدمَّرة في الأراضي المحتلة

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

أجرت المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي أبحاثا حول المعالم التاريخية والثقافية والدينية المدمَّرة لأذربيجان في المناطق التي تحتلها أرمينيا، ويخطط لتقديمها في أقرب وقت ممكن.

أفادت أذرتاج أن هذا البيان صدر عن رئيسة المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي جوناي أفندييفا، في الاجتماع الافتراضي للجنة التنسيق لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية.

وحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس التركي بغداد أمرييف والأمين العام للجمعية البرلمانية لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية ألتينبيك ماميوسوبوف والأمين العام للمنظمة الدولية للثقافة الترية دوسين كاسينوف ورئيس الأكاديمية التركية درخان كديرالي.

ونوقشت في الاجتماع أنشطة المنظمات الدولية في فترة تفشي الوباء والخطوات المهمة التي يجب اتخاذها لضمان التنسيق بين منظمات التعاون التركي والبرامج والمشاريع المقرر تنفيذها في عام 2020 والأعوام اللاحقة إلى جانب قضايا أخرى.

تحدثت رئيسة المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي جوناي أفندييفا في كلمتها الملقاة في الاجتماع عن التدابير التي اتخذتها المنظمة لدراسة التراث الثقافي التركي والحفاظ عليه وترويجه على الساحة الدولية والخطط المستقبلية.

وفي إشارة إلى نزاع قاره باغ الجبلية أكدت جوناي أفندييفا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الأرمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية وأعربت عن قلقها حيال ذلك. وقالت إن المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي أصدرت بياناً على الفور حول أحداث يوليو نتيجة سياسة أرمينيا العدوانية.