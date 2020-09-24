وزير الخارجية الاذربيجاني في زيارة رسمية الى جورجيا
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٨]
باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في زيارة رسمية الى جورجيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة انه سيلتقي على هامش الزيارة كبار الرسميين في جورجيا.
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