باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في زيارة رسمية الى جورجيا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة انه سيلتقي على هامش الزيارة كبار الرسميين في جورجيا.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الاذربيجاني في زيارة رسمية الى جورجيا

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