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    وزير الخارجية الاذربيجاني في زيارة رسمية الى جورجيا

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٠٨]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في زيارة رسمية الى جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة انه سيلتقي على هامش الزيارة كبار الرسميين في جورجيا.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني في زيارة رسمية الى جورجيا
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