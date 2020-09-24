الوكالة الحكومية تشارك في اجتماع خبراء الأمم المتحدة

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

عقدت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) دورتها الثامنة لفريق الخبراء المتعدد السنوات في الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال من أجل زيادة القدرات والتنمية المستدامة. عقدت الدورة عبر الإنترنت بسبب القيود الوقائية في مقر الأمم المتحدة في جنيف فيما يتعلق بالوباء الحالي.

كان الغرض الرئيسي هو تلخيص نتائج الدورات الثلاث الأخيرة ومناقشة آفاق صنع السياسات في هذا المجال. وكان من بين مواضيع الدورات الاستخدام الفعال للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تم تبادل وجهات النظر في الجلسة حول اتجاهات الاستثمار وريادة الأعمال، وكذلك التطورات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

أبلغت إدارة العلاقات العامة للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان وكالة أذرتاج أن مستشار رئيس الوكالة أذر بيراموف شارك في جلسة مجموعة الخبراء. وتحدث عن دور الابتكارات التكنولوجية في مكافحة COVID-19 في أذربيجان. تم إطلاع المشاركين على العمل المنجز في مجال الابتكار في أذربيجان، بالإضافة إلى دعم الدولة الذي قدمته الوكالة في مجال الابتكار أثناء الوباء.

سيتم تقديم نتائج الدورة إلى الدورة الخامسة عشرة لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاجتماع الوزاري) في أبريل 2021.