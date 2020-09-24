رئيس الوزراء الجورجي يناقش مع مستشار الرئيس الأمريكي مسائل الأمن الإقليمي
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٢]
تبيليسي، 24 سبتمبر، أذرتاج
ناقش رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا في مكالمته الهاتفية مع مستشار الرئيس الأمريكي روبرت اوبراين في شئون الامن القومي أمس آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين جورجيا والولايات المتحدة الامريكية ومسائل التعاون الثنائي وكذلك الأوضاع في المنطقة ومسائل تهديد الامن.
أفاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج ان الطرفين تبادلا الآراء عن مسألة تكامل جورجيا الى المكان الاوروأطلسي وكذلك الانتخابات البرلمانية المخطط تنظيمها في أكتوبر.
تم التأكيد على أهمية تنظيم هذه الانتخابات في الظروف الديمقراطية والحرة والشفافة.
دعا قاخاريا مستشارَ الرئيس الأمريكي للقيام بزيارة رسمية الى جورجيا.
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