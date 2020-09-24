عقد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والجورجي في تبليسي
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٣]
تبليسي، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
بدأ وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بايراموف زيارته الرسمية إلى جورجيا في 24 سبتمبر.
أفادت وكالة أذرتاج انه يعقد حاليا لقاء على حدة بين الوزير الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الجورجي ديفيد زلكالياني.
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