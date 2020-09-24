جيهون بايراموف: يجب التخلي عن سياسة الاحتلال في المنطقة للتوصل الى التنمية المستدامة فيها

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

جورجيا احدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لاذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيره الجورجي داود زالكالياني في تبيليسي.

تحدث الوزير الاذربيجاني عن أهمية مشاريع كبيرة منفذة في المنطقة.

قال الوزير في حديثه عن النشاط غير البناء لارمينيا ان النزاعات العالقة تشكل تهديدا للتنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة. يجب التخلي عن سياسة الاحتلال في المنطقة للتوصل الى تنمية مستدامة فيها، وعودة النازحين والمشَرَّدين الى بيوتهم.

كذلك أضاف الوزير الاذربيجاني ان التعاون الاستراتيجي الرفيع القائم بين أذربيجان وجورجيا سيساهم في تطوير المنطقة.