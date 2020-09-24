وزير الخارجية الجورجي: دعم أذربيجان لموقفنا في الجمعية العامة الأممية مهم جدا بالنسبة الينا

تبيليسي، 24 سبتمبر، أذرتاج

دعم أذربيجان موقفنا في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مهم جدا بالنسبة إلينا. تقدره جورجيا تقديرا عاليا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الجورجي داود زالكالياني في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الاذربيجاني جيهون بايراموف في تبيليسي.

ذكر الوزير الجورجي ان جورجيا تدعم، دعما لا لبس فيه، حدود أذربيجان المتعارف عليها دوليا ووحدة أراضيها.