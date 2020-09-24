تبليسي، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) قام وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش زيارته الرسمية لجورجيا بزيارة تمثال الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في تبليسي. أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير وضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه. رافق وزير الخارجية الأذربايجاني السفير الأذربايجاني لدى جورجيا فائق قولويف والسفير الجورجي لدى أذربيجان خطاب باتارادزه ورئيس شركة "SOCAR Georgia" ماهر محمدوف ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الأذربيجاني يزور تمثال حيدر علييف في تبليسي

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