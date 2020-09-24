إصابة 532 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 532 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 307 ألف و418 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 8 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و432 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 7 آلاف و70 مصابا و558 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 293 ألف و916 مصاب من هذا المرض.