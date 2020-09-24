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    أذربيجان: تسجيل 162 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و133 حالة شفاء ووفاة شخص

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 162 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 133 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 39 ألفا و686 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 37 الفا و255 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 581 مريض ويستمر علاج 1850 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و80 ألفا و873 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 162 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و133 حالة شفاء ووفاة شخص
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