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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في روسيا الى 6595 خلال يوم

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]

    موسكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 6595 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1050 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1128836 إصابة.

    افدت وكالة أذرتاج انه غادر 179 الف و59 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 6130 شخصا خلال يوم.

    وتم تسجيل 149 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في روسيا الى 6595 خلال يوم
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