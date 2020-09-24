616 إصابة بكورونا في أوزبكستان خلال يوم

طشقند، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 616 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 53 ألفا و667 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع شخصين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 444 شخص.

يتم علاج 3390 شخص في المستشفيات، منهم 608 في حالة حرجة.

تعافى 49 الفا و832 مصاب تمام وترخصوا.