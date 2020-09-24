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    ارتفاع حالة الإصابة بكورونا في رومانيا الى 118 ألف شخص

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣١]

    بوخارست، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 1639 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 118 ألف و54 شخصا. وفقد 4591 مصاب حياتهم. تعافى 94 الفا و877 شخص من المرض.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة الإصابة بكورونا في رومانيا الى 118 ألف شخص
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