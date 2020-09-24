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    زيادة عدد المصابين بكوفيد 19 في كرواتيا

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]

    زغرب، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    زادت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في كرواتيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكرواتية ان عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 232 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 15 ألف و572 شخص.

    وفقد 261 مصاب حياتهم. تعافى 14 الفا و111 شخص من المرض.

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد المصابين بكوفيد 19 في كرواتيا
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