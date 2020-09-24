باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج نظم حفل سحب القرعة للموسم الجديد 2020/2021م بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم 24 سبتمبر اليوم لدى مقر الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم وراء الأبواب المغلقة امام وسائل الاعلام الجماهيرية. أفادت أذرتاج عن بيان إدارة دوري كرة القدم للمحترفين أن البطولة تنظم بمشاركة 10 أندية في 3 دورات بخلاف الموسم السابق. واظهرت نتائج القرعة ازواج الجولة الأولى أيضا: كشله الرديف – كبز كنجة سومغايت الرديف – قراباغ الرديف قراداغ لوكباتان – الجيش الرياضي توران طاووس – زاقاتالا نفطجي الرديف – صباح الرديف يذكر أن مباريات دوري الدرجة الأولى تنطلق اول أكتوبر.

AZERTAG.AZ : سحب قرعة الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

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