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    إصابات ووفيات كورونا في الهند تواصل الارتفاع

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١١]

    بكين، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سجلت الهند أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأكثر من 1100 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الهندية انه تم تسجيل 1129 حالة وفااة جديدة، ليصبح اجمالي حالات الوفاة 91 ألفا و149 وفاة.

    وبلغت حالات الااصابة الجديدة بالفيروس التاجي 86 ألفا و508 إصابة، ليصل اجمالي الإصابات الى 5 ملايين و732 ألف و519 شخص.

    وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 4 ملايين و674 ألف و988 شخص.

    تحتل الهند المرتبة الثالثة في عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والرابعة في عدد الوفيات.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    AZERTAG.AZ :إصابات ووفيات كورونا في الهند تواصل الارتفاع
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