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    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 70.6 مليون دولار خلال أغسطس

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال شهر أغسطس من العام الجاري بلغت 70.6 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 216.2 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 70.6 مليون دولار خلال أغسطس
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