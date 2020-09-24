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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٦]

    تبيليسي، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 374 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 48 ألفا و251 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الآن 945 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 3 آلاف و748 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا
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