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    مناقشة العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نائب رئيس البرلمان الجورجي كخابر كوجافا على هامش زيارته الى جورجيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول آفاق العلاقات البرلمانية ودور البرلمانات في تطوير العلاقات بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :مناقشة العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا
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    مناقشة العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا مناقشة العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا