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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي الرئيسة الجورجية

    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]

    تبيليسي، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي على هامش زيارته الرسمية الى هذا البلد.

    أفادت وكالة اذرتاج انه نوقشت في الاجتماع آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي الرئيسة الجورجية
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