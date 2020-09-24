زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١١]
باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 14.9 الف طن خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 243 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ حوالي 9 ألف طن بقيمة 176.8 مليون دولار.
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