الرئيس الهام علييف: بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان شراكة رفيعة المستوى
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
توجد الآن شراكة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وتغطي هذه الشراكة العديد من المجالات.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف أثناء تسلم أوراق اعتماد سفير السويد الجديد لدى أذربيجان كريستيان كاميل.
وأعرب رئيس الدولة عن أمله في أن تستمر المفاوضات حول اتفاقية جديدة بنجاح.
"بالطبع، تدخلت حالة الجائحة في خططنا. تم تطبيق نظام الحجر الصحي في أذربيجان لعدة أشهر. فلم يكن هناك لقاء فعلي ومباشر بيننا. لكن في الواقع، يستمر التعاون. أنا متأكد من أنه سيكون لدينا صيغة تنسيق جديدة للتعاون".
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