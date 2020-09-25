باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 سبتمبر أيلول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 25 سبتمبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0225 أورو EUR 1 1.9837 دولار أسترالي AUD 1 1.2016 روبل بلاروس BYN 1 0.6527 ريال برازيلي BRL 1 0.3085 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1004 كرون دنماركي DKK 1 0.2665 لاري جورجي GEL 1 0.5132 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.2737 دينار الكويت KWD 1 5.5496 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4079 بيسو المكسيك MXN 1 0.0769 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.1012 كرون النرويج NOK 1 0.1792 زلوتي بولندا PLN 1 0.436 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219 روبل روسي RUB 1 0.0221 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.387 دولار سنغافورة SGD 1 1.2363 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0581 ليرة تركيا TRY 1 0.2233 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.116 كرون التشيك CZK 1 0.0732 يوان الصين CNY 1 0.2493 جنيه إنكلترا GBP 1 2.169 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4891 كرون السويد SEK 1 0.1869 فرنك سويسرا CHF 1 1.8352 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1452 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.6131 بيسو تشيلي CLP 100 0.2168 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0166 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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