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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٠]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلار مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز
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