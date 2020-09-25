الرئيس إلهام علييف يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٠]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلار مع الوفد المرافق له.
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