باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلار مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز

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