الرئيس إلهام علييف: التواجد غير القانوني للقوات المسلحة لارمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة تهديد كبير للسلام والامن الإقليميين

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

تواجد القوات المسلحة لارمينيا بشكل غير قانوني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين. تسعى أرمينيا الى إجهاض عملية السلام المقامة بوساطة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي. تهدف أرمينيا الى مواصلة الوضع الراهن الناتج عن الاحتلال وضم الأراضي المحتلة. رغم الموقف البناء لاذربيجان، يخل رئيس الوزراء الأرمني عمدا بصيغة عملية المحادثات وماهيتها. ان تصريحه القائل "قراباغ هي أرمينيا" ضربة كبيرة على عملية المحادثات. والشروط السبعة التي تقدم بها مرفوضة من قبلنا. لنا شرط واحد للتوصل الى سلام وهو انسحاب القوات المسلحة لارمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. يعترف المجتمع الدولي بأسره بقراباغ الجبلية جزءا لا يتجزأ من أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي في مناقشات عامة في الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

قال الرئيس علييف ان رئيس وزراء أرمينيا اعلن إنشاء وحدات عسكرية للمتطوعين المسلحين من عشرات آلاف مواطنين مدنيين لإجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية ضد أذربيجان. يدعو وزير الدفاع الأرميني الى "حرب جديدة لاحتلال أراض جديدة. تهدد أرمينيا أذربيجانَ بقصف المدن الكبيرة في أذربيجان والمنشأة المدنية المهمة وهي خزان مينكتشفير للماء ومنشأة سانكاتشال الواقعة قرب باكو، هي احدى أكبر منشآت النفط والغاز في العالم وتوفر أمن الطاقة لعشرات دول.

تجلب أرمينيا من البلدان المختلفة مرتزقة وارهابيين لاستخدامهم ضد أذربيجان. وأرمينيا ترعى الإرهاب حيث ارتكبت اكثر من 30 عملا إرهابيا ضد أذربيجان. نملك معلومات موثوق بها عن تواجد تنظيم "أسالا" الارميني الإرهابي في أراضينا المحتلة.

قتل الارهابيون الأرمن 24 دبلوماسيا تركيا. إن عضو تنظيم "أسالا" الإرهابي، المدعو واروجان كارابيتيان الذي قتل مواطني البلدان المختلفة في عمل إرهابي ارتكبه في مطار أورلي بمدينة باريس تم نقله الى أرمينيا واعلن الرئيس الأرميني عفوه. تم تمجيده كبطل في أرمينيا.