إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان

باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تحتل تركيا وإيران وتركمنستان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال يناير - أغسطس من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 983 مليون و926 ألف دولار ومع إيران 181 مليون و676 ألف دولار أمريكي ومع كازاخستان 50 مليونا و524 ألف دولار.

زادت الواردات من تركيا وانخفضت الواردات من ايران وكازاخستان.