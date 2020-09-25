إصابة 799 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 799 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 308 ألف و217 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 5 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و437 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 7 آلاف و388 مصاب و548 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 294 ألف و392 مصاب من هذا المرض.