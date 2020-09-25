الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال يناير - أغسطس
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قالت هيئة الجمارك إنه صدرت من أذربيجان إلى بلدان الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 4 مليارات و808.6 مليون دولار خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من أقطار الاتحاد الأوروبي بلغت مليار و431.9 مليون دولار.
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