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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال يناير - أغسطس

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إنه صدرت من أذربيجان إلى بلدان الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 4 مليارات و808.6 مليون دولار خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من أقطار الاتحاد الأوروبي بلغت مليار و431.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال يناير - أغسطس
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