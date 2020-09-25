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    إصابة 265 شخص بكورونا في جورجيا خلال يوم

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٤]

    تبيليسي، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 265 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 4664 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 26 مصابا من الوباء توفي في جميع انحاء البلد.

    AZERTAG.AZ :إصابة 265 شخص بكورونا في جورجيا خلال يوم
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