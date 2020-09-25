إصابة 265 شخص بكورونا في جورجيا خلال يوم
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٤]
تبيليسي، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 265 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 4664 شخص.
قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 26 مصابا من الوباء توفي في جميع انحاء البلد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٠٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٥]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١١]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٣]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٥]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٥]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٧]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٠]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢٣]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك